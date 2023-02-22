Турецкие власти считают, что подземные толчки будут продолжаться

Анкара, , 03:33 — REGNUM Турецкие власти назвали количество пострадавших от нового землетрясения, сообщает 21 февраля информационное агентство Anadolu.

Землетрясение. Турция Türk Polis Teşkilati

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что в результате новых подземных толчков в провинции Хатай в районах Дефне и Самандаг погибли шесть человек. 562 человека получили ранения. Из них 18 — тяжёлые.

Министр отметил, что сейсмическая активность на юго-востоке Турции будет продолжаться и дальше. В связи с этим он объявил, что все дома, находящиеся после подземных толчков в аварийном состоянии, будут вскоре снесены. Сойлу призвал население не заходить в такие здания.

Напомним, что 20 февраля в Турции произошло два новых землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8.

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