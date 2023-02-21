Москва, 22 февраля, 2023, 02:56 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Москве Юрий Ткаченко и его водитель пострадали в результате ДТП по пути к месту пожара в многоэтажном здании в центре города. Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что в ходе следования к месту пожара, который произошёл по адресу: улица Международная, 15, пострадал Ткаченко и его водитель. Пострадавшие были госпитализированы, информация об их состоянии не сообщается. Ткаченко доставлен в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Отмечается, что виновник ДТП и другие участники движения не пострадали.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крупном пожаре в многоэтажном здании в центре Москвы, где расположен отель «МКМ». В результате пожара погибли шесть человек, в том числе двое детей. Следственное управление СК Москвы по факту пожара, приведшего к гибели людей, возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.