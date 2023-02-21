Антананариву, 22 февраля, 2023, 02:46 — ИА Регнум. Тропический циклон «Фредди» обрушился на Мадагаскар, в результате чего на острове погиб по меньшей мере один человек, 21 февраля сообщило мадагаскарское правительство.

Brocken Inaglory Шторм

По информации метеорологов, порывы ветра внутри него достигают скорости в 180 км/ч. Специалисты предупредили, что проливные дожди, которые были принесены на Мадагаскар с циклоном, продолжатся.

Кроме того, синоптики заявили о значительном риске затопления побережья. Из-за непогоды власти острова приостановили работу школ и транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля по северной части Новой Зеландии ударил тропический циклон «Габриэль», из-за которого в ряде районов на севере страны объявили чрезвычайное положение.