Киев, 22 февраля, 2023, 03:03 — ИА Регнум. Владимир Зеленский принял в Киеве делегацию республиканских членов Конгресса США во главе с председателем комитета по иностранным делам палаты представителей Майклом Макколом, сообщает 21 февраля пресс-служба президента Украины.

president.gov.ua Владимир Зеленский

Зеленский посчитал посещение Киева Байденом и конгрессменами свидетельством поддержки Украины со стороны США.

«Это очень мощный сигнал. Вчера — визит президента Байдена, сегодня — встреча с вами. Я считаю, что это очень важное свидетельство того, что Соединенные Штаты поддерживают Украину», — сказал Зеленский.

Он выразил благодарность всем ветвям власти США за их военную и финансовую помощь Украине и сообщил конгрессменам о первоочередных потребностях ВСУ в вооружении и военной технике.

Зеленский отдельно остановился на важности признания России «государством, ответственным за кампанию террора против гражданского населения», необходимости создания специального трибунала по рассмотрению «преступления агрессии России против Украины» и направления арестованных российских активов на восстановление страны.

Напомним, что президент США Джо Байден 20 февраля посетил Киев, где провёл встречу с Зеленским.