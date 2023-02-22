В Венгрии назвали провокатором главу МИД Словакии Качера за оскорбление Орбана

Будапешт, , 02:36 — REGNUM Провокатором назвал главу МИД Словакии Растислава Качера, нецензурно оскорбившего венгерского премьер-министра Виктора Орбана, госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер. Об этом 21 февраля сообщает издание издание PestiSracok.

Виктор Орбан kremlin.ru

«Растислав Качер — провокатор, и к нему следует относиться соответственно. Председатель парламентского комитета по иностранным делам Жолт Немет на днях сделал заявление относительно Растислава Качера, и мы полностью согласны с его мнением. Мы не поддадимся на провокацию», — указал Менцер.

Напомним, Качер назвал венгерского премьера «карпатским коллаборантом» России за отказ Венгрии поддерживать санкции на российские энергоносители и отказ поставлять военную помощь Украине. В пылу заочной дискуссии с Орбаном глава МИД Словакии перешёл на нецензурную лексику.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава комитета по иностранным делам венгерского парламента Жолт Немет дал совет Качеру «обратиться к психиатру» в связи с нецензурными высказываниями главы МИД Словакии в адрес венгерского премьер-министра.

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