Дональд Трамп: миру угрожает третья мировая война из-за действий Байдена и других «одержимых» в США

Вашингтон, , 02:30 — REGNUM Угроза глобального конфликта никогда так не нависала над миром, как сейчас, а ответственность за эту ситуацию лежит на «коррумпированном истеблишменте» в Вашингтоне, возглавляемом действующим руководителем Белого дома Джо Байденом, заявил бывший президент США Дональд Трамп в ходе видеообращения 21 февраля.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Политик призвал «избавиться» от нынешнего американского лидера и его окружения. Трамп утверждает, что в период своего президентства избегал «катастрофических советов» от генералов, бюрократов и «так называемых дипломатов».

Он отметил, что все эти люди знают лишь, как развязать войну, но не понимают, как ее завершить. Экс-президент также вспомнил о некоторых высокопоставленных деятелях, «одержимых подталкиванием Украины к НАТО» и долго искавших конфронтации. Среди таких лиц, по словам Трампа, была и заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп заявил, что финансовая помощь, которую США предоставляют Киеву, затягивает конфликт на Украине.

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