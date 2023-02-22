В Венгрии посоветовали главе МИД Словакии Качеру срочно «посетить психиатра»

Будапешт, , 02:21 — REGNUM Рекомендацию обратиться к психиатру дал главе МИД Словакии Растиславу Качеру глава парламентского комитета Венгрии по иностранным делам Жолт Немет. Об этом 21 февраля сообщает венгерский новостной портал Mandiner.

Виктор Орбан Иван Шилов © ИА REGNUM

Такой резкий ответ был дан Неметом в ответ на критику словацким министром премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за позицию последнего по спецоперации, отличную от других членов Евросоюза. В пылу критики Качер назвал Орбана «карпатским коллаборантом», а потом перешёл на нецензурную лексику в адрес венгерского премьера за отказ Венгрии поставлять военную помощь Украине.

«Я хорошо знаю господина Качера, ведь он был послом в Будапеште и я несколько раз встречался с ним. Должен сказать, что очень обеспокоен его психическим здоровьем. И посоветовал бы ему срочно посетить психиатра», — такое заявление сделал Немет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Словакии Качер обвинил премьер-министра Венгрии Орбана в пророссийской позиции.

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