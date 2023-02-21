Будапешт, 22 февраля, 2023, 02:21 — ИА Регнум. Рекомендацию обратиться к психиатру дал главе МИД Словакии Растиславу Качеру глава парламентского комитета Венгрии по иностранным делам Жолт Немет. Об этом 21 февраля сообщает венгерский новостной портал Mandiner.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

Такой резкий ответ был дан Неметом в ответ на критику словацким министром премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за позицию последнего по спецоперации, отличную от других членов Евросоюза. В пылу критики Качер назвал Орбана «карпатским коллаборантом», а потом перешёл на нецензурную лексику в адрес венгерского премьера за отказ Венгрии поставлять военную помощь Украине.

«Я хорошо знаю господина Качера, ведь он был послом в Будапеште и я несколько раз встречался с ним. Должен сказать, что очень обеспокоен его психическим здоровьем. И посоветовал бы ему срочно посетить психиатра», — такое заявление сделал Немет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Словакии Качер обвинил премьер-министра Венгрии Орбана в пророссийской позиции.