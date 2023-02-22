Премьер-министр Италии объявила о намерении и в дальнейшем поддерживать киевский режим

Киев, , 02:57 — REGNUM В Киеве президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Италии Джорджей Мелони была подписана совместная декларация, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Джорджа Мелони и Владимир Зеленский president.gov.ua

В декларации итальянская сторона выразила полную поддержку «независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ». Мелони также осудила проведение Россией СВО и заявила о «неотъемлемом праве Украины на самооборону и выбор собственных мер безопасности».

Рим выразил готовность способствовать политической и материальной поддержке Киева со стороны ЕС и НАТО. Кроме того, Италия будет продолжать оказывать «мощную» военную, техническую, оборонную и гуманитарную помощь Украине.

Мелони также выразила готовность играть ключевую роль в международном экономическом восстановлении Украины.

Напомним, что после начала СВО итальянские власти неоднократно заявляли о своей полной поддержке киевского режима.

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