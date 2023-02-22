Путин выступил за возврат к традиционным срокам обучения в вузах в России
Москва, 22 февраля 2023, 02:01 — REGNUM В системе высшего образования России необходимо восстановить традиционные для страны сроки обучения, заявил российский президент Владимир Путин 21 февраля входе послания Федеральному собранию РФ.
Он уточнил, что обучение в вузах должно длиться от четырех до шести лет в зависимости от особенностей специальностей, отраслей и рынка труда. Глава государства призвал добиваться сочетания достижений советской системы образования с опыта последних десятилетий.
Путин подчеркнул, что тема высшего образования является очень важной для России, и, что процессы в экономике диктуют новые требования к специалистам.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря Владимир Путин в ходе встречи с участниками II Конгресса молодых ученых заявил, что Россия уже сейчас может совершить переход к новому технологическому укладу, поскольку у страны есть мощные фундаментальные основы образования и науки.