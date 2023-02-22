Президент Польши назвал США гарантом поддержания мирового порядком

Варшава, , 01:58 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда считает визит Джо Байдена в регион чрезвычайно важным и «символическим», сообщает 21 февраля prezydent. pl.

Джо Байден и Анджей Дуда prezydent.pl

«Для нас это также чрезвычайно важный знак безопасности, сигнал ответственности, которую США берут на себя за безопасность Европы и мира», — заявил Дуда.

Он также расхвалил Байдена за визит в Киев, назвав его свидетельством того, что Америка способна поддерживать мировой порядок и того, что США являются «лицом демократии» во всём мире.

Дуда призвал европейских союзников по НАТО выполнять декларацию о необходимости выделения на оборону не менее 2% ВВП. Он привёл в качестве примера Польшу, отметив, что Варшава уже тратит более 4% своего ВВП на военные нужды и запустила крупную программу по модернизации собственных вооруженных сил.

Напомним, что 20 февраля Байден прибыл в Киев, встретившись там с Владимиром Зеленским, а на следующий день переехал в Варшаву.