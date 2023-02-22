Постпред Британии в ООН заявил об осуждении Лондоном диверсий на газопроводах «Северный поток»

Нью-Йорк, США, , 01:37 — REGNUM Британские власти осуждают диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил постоянный представитель Британии при ООН Томас Фиппс 21 февраля в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.

Британия Иван Шилов © ИА REGNUM

Дипломат отметил, что Соединенное Королевство поддерживает расследования, проводимые Данией, Швецией и Германией. Он добавил, что в Лондоне ожидают результатов их проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля постпред Китая Чжан Цзюнь заявил, что китайская сторона поддерживает проект российской резолюции в Совбезе ООН по поводу создания комиссии по расследованию диверсии на «Северных потоках». Взрывы на участках газопроводов произошли в сентябре 2022 года.

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