Нью-Йорк, США, 22 февраля, 2023, 01:37 — ИА Регнум. Британские власти осуждают диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил постоянный представитель Британии при ООН Томас Фиппс 21 февраля в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

Дипломат отметил, что Соединенное Королевство поддерживает расследования, проводимые Данией, Швецией и Германией. Он добавил, что в Лондоне ожидают результатов их проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля постпред Китая Чжан Цзюнь заявил, что китайская сторона поддерживает проект российской резолюции в Совбезе ООН по поводу создания комиссии по расследованию диверсии на «Северных потоках». Взрывы на участках газопроводов произошли в сентябре 2022 года.