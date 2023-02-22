Путин остановил действие указа о внешнеполитическом курсе России
Москва, 22 февраля 2023, 01:14 — REGNUM Российский президент Владимир Путин остановил действие указа о внешней политики России, подписанном в 2012 году, сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
«Постановляю признать утратившим силу указ президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса», — сказано в тексте.
Такое решение принято для защиты интересов страны в рамках «глубоких изменений, происходящих в международных отношениях».
Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля Владимир Путин заявил, что Россия будет использовать все имеющихся у нее средства для поддержания своего суверенитета и своей свободы.
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