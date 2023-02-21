Москва, 22 февраля, 2023, 01:14 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин остановил действие указа о внешней политики России, подписанного в 2012 году, сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

kremlin.ru Владимир Путин

«Постановляю признать утратившим силу указ президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса», — сказано в тексте.

Такое решение принято для защиты интересов страны в рамках «глубоких изменений, происходящих в международных отношениях».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля Владимир Путин заявил, что Россия будет использовать все имеющихся у нее средства для поддержания своего суверенитета и своей свободы.