Американские официальные лица продолжают падать с самолётных трапов

Варшава, , 01:52 — REGNUM Во время визита президента США Джо Байдена в Польшу в Варшавском аэропорту произошёл ставший уже привычным в последнее время инцидент, сообщает 21 февраля польский портал wprost. pl.

Флаг США Jorge Elías

После того как президентский борт приземлился в аэропорту, один из членов американской делегации, выходя из самолёта, неожиданно потерял равновесие и скатился вниз по ступенькам трапа. Упавшего вынуждены были поддержать находившиеся перед трапом встречающие.

О том, получил ли какие-нибудь травмы оступившийся американец, не сообщается.

Напомним, что 21 февраля Байден прибыл из Киева с визитом Варшаву. Он встретился с президентом Польши Анджеем Дудой, а также выступил на городской площади перед жителями польской столицы.