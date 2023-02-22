В Москве ликвидирован крупный пожар в 16-этажном здании гостиницы

Москва, , 01:00 — REGNUM Пожар в многоэтажном здании отеля «МКМ» ликвидирован в центре Москвы. Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба МЧС России.

Пожар Николай Хижняк © ИА REGNUM

Ликвидация пожара в 16-этажном здании, расположенном на Международной улице в центре Москвы, объявлена в 23:43 мск. Проводится проливка конструкций и разбор завалов. Площадь горения на пике составила около 300 кв. метров, к тушению пожара привлекались 129 человек и 43 единицы техники.

Из высотного здания было эвакуировано около 200 человек, спасены 50 человек, включая семерых детей. В результате пожара погибли шесть человек, в том числе двое детей. Ещё девять человек, в том числе трое детей, пострадали и госпитализированы. Информация о состоянии пострадавших не сообщается.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать умышленный поджог. Расследованием произошедшего занимается следственное управление СК по городу Москве.

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