Коми, 15 декабря, 2014, 21:40 — ИА Регнум. С 1 января проезд на общественном транспорте в Сыктывкаре станет на три рубля дороже и составит 20 рублей за одну поездку. Региональная служба по тарифам установила такую экономически обоснованную стоимость билета для общественного транспорта столицы.

«Если бы мы предложили, например, 19 рублей, что ниже экономически обоснованного тарифа, из городского бюджета пришлось бы компенсировать получившуюся разницу в один рубль. Это большие суммы, исчисляющиеся десятками миллионов» — сказал мэр Сыктывкара Иван Поздеев.

По его словам, изначально планируемый тариф на несколько копеек превышал 20 рублей, но служба по тарифам его проверила и пришла к выводу, что сумму необходимо округлить в пользу пассажиров. При этом предприятия-перевозчики уже не могут претендовать на компенсацию выпадающих расходов. «Некоторые перевозчики говорят чуть ли не о 25 рублях, но доказать это службе по тарифам не могут», — добавил Иван Поздеев.