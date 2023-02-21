Белокалитвинский район, Ростовская область, 22 февраля, 2023, 00:47 — ИА Регнум. Двое детей стали жертвами пожара в жилом доме в Белокалитвинском районе Ростовской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Dave Hogg Пожар

Речь идет о мальчиках 2019-го и 2018 годов рождения. Инцидент произошел вечером 21 февраля в хуторе Ленина. Огонь распространился на 49 квадратных метров.

Пожар удалось потушить. Кроме того, были спасены еще трое детей — мальчик 2021 года рождения, а также две девочки 2016-го и 2022 годов рождения. Их доставили в больницу. Угрозы для здоровья и жизни пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля в городе Новочеркасске Ростовской области произошел пожар в частном доме, унесший жизни четырех человек.