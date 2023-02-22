В США военным рекомендовали воздержаться от употребления в пищу выпечки с маком

Вашингтон, , 00:44 — REGNUM Рекомендацию не употреблять в пищу любую выпечку с семенами мака дали военнослужащим в США. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба Пентагона.

Реликтовый прицветниковый мак Денис Абрамов © ИА REGNUM

В американском военном ведомстве пояснили, что некоторые виды семян мака могут содержать наркотическое вещество, причём этого вещества может быть в них значительно больше, чем предполагалось прежде. Данное вещество может быть потом обнаружено при прохождении военнослужащими медобследования.

«В качестве меры дополнительной предосторожности министерство рекомендует всем военнослужащим избегать употребления семян мака во всех видах, в том числе в пищевых продуктах и выпечке», — пояснили в Пентагоне.

Уточняется, что в американском военном ведомстве намерены скорректировать рекомендации после получения новых научных данных.