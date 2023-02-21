Вашингтон, 22 февраля, 2023, 00:44 — ИА Регнум. Рекомендацию не употреблять в пищу любую выпечку с семенами мака дали военнослужащим в США. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба Пентагона.

Денис Абрамов ИА REGNUM Реликтовый прицветниковый мак

В американском военном ведомстве пояснили, что некоторые виды семян мака могут содержать наркотическое вещество, причём этого вещества может быть в них значительно больше, чем предполагалось прежде. Данное вещество может быть потом обнаружено при прохождении военнослужащими медобследования.

«В качестве меры дополнительной предосторожности министерство рекомендует всем военнослужащим избегать употребления семян мака во всех видах, в том числе в пищевых продуктах и выпечке», — пояснили в Пентагоне.

Уточняется, что в американском военном ведомстве намерены скорректировать рекомендации после получения новых научных данных.