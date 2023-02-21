Вашингтон, 22 февраля, 2023, 00:45 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден, выступая 21 февраля в Варшаве, заявил об отсутствии у Вашингтона и Запада в целом планов нападения на Россию.

prezydent. pl Джо Байден в Варшаве

Байден в своей речи решил непосредственно обратиться к российскому народу.

«США и страны Европы не стремятся установить контроль над Россией или уничтожить её. Запад не планировал нападать на Россию… Миллионы граждан России, которые хотят лишь жить в мире со своими соседями, не являются врагами», — сказал Байден.

При этом Байден допустил резкие выпады в адрес руководства России и персонально Владимира Путина, обвинив их в совершении «преступлений против человечности» на территории Украины.

Напомним, что Байден совершил визит в Киев, после чего посетил Варшаву.