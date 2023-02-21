Москва, 22 февраля, 2023, 00:34 — ИА Регнум. Максимальный размер тарифа на использование платных федеральных трасс в России повышен для легковых автомобилей с 3 до 5 рублей за 1 км на реконструированных дорогах, а на новых трассах — с 3 до 8 рублей, сообщается в постановлении правительства РФ. Указанный документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Для грузовых автомобилей, проезжающих по реконструированным дорогам, «потолок» поднят с 11,57 до 14,25 рубля за 1 км. В случае с новыми платными трассами максимальный тариф для грузовиков составит 25 рублей за километр.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября власти Санкт-Петербурга объявили о повышении с 2023 года стоимости проезда по Западному скоростному диаметру (ЗСД) города на 2–10 рублей за 1 км.

В середине декабря Госдума приняла законопроект о бесплатном проезде школьных автобусов по платным дорогам в России.