Главы МИД и МВД Германии посетили зону стихийного бедствия в Турции

Анкара, , 00:39 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер посетили пострадавшие от землетрясения районы Турции, сообщает 21 февраля агентство Anadolu.

Чиновницы сначала находились в одном из палаточных городков, где проживали оставшиеся без крова, а затем осмотрели центр разрушенного города Пазарджык.

Увиденные собственными глазами последствия стихийного бедствия сильно потрясли обеих министров.

«Масштабы этого землетрясения невозможно выразить словами, даже если вы находитесь здесь», — сказала Бербок.

«У нас разбивается сердце, когда мы видим, какие невероятные разрушения и какие бесконечные страдания причинило это землетрясение…» — заявила Фезер.

По словам Бербок, они видят, насколько важна здесь международная помощь. Она заявила, что Германия предоставила ещё €50 миллионов евро на палатки, медикаменты, продовольственную помощь, одеяла и генераторы и, таким образом, немецкая помощь жертвам землетрясения достигла €108 млн.

Самолёты Бундесвера совершили в Турцию 20 рейсов, доставив более 340 тонн гуманитарной помощи.

В свою очередь, Фезер объявила, что МВД Германии предоставит всем пострадавшим, имеющим родственников в Германии, 90-дневную шенгенскую визу.

Напомним, что число погибших при землетрясении в Турции превысило 42 тысячи человек.