Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в пригороде Херсона
Херсон, 22 февраля 2023, 00:00 — REGNUM Несколько взрывов прогремело в оккупированном киевскими войсками российском городе Херсоне. Об этом 21 февраля сообщает украинское издание «Страна. ua».
«Сообщают о нескольких прилетах в пригороде Херсона», — сказано в телеграм-канале издания. Подробности не приводятся.
Кроме того, о взрывах в Херсоне сообщало также издание «РБК-Украина».
Ранее ИА REGNUM сообщало о взрывах в Херсоне 13 февраля.
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