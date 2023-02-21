Херсон, 22 февраля, 2023, 00:00 — ИА Регнум. Несколько взрывов прогремело в оккупированном киевскими войсками российском городе Херсоне. Об этом 21 февраля сообщает украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Сообщают о нескольких прилетах в пригороде Херсона», — сказано в телеграм-канале издания. Подробности не приводятся.

Кроме того, о взрывах в Херсоне сообщало также издание «РБК-Украина».

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрывах в Херсоне 13 февраля.