Постпред Китая в ООН: в ближайшие дни КНР обнародует план по урегулированию на Украине

Нью-Йорк, США, , 23:53 — REGNUM Китайские власти в ближайшие дни собираются представить свой план по мирному урегулированию на Украине, 21 февраля заявил на пресс-конференции постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Так дипломат ответил на соответствующий вопрос журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля агентство Bloomberg распространило информацию о том, что заведующий канцелярией комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И прибудет в Россию и представит российским властям план КНР по урегулированию на Украине.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Ван И уже раскрыл Киеву ключевые пункты китайского плана по урегулированию на Украине.

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