Китай в ближайшие дни представит свой план по урегулированию на Украине
Постпред Китая в ООН: в ближайшие дни КНР обнародует план по урегулированию на Украине
Нью-Йорк, США, 21 февраля, 2023, 23:53 — ИА Регнум. Китайские власти в ближайшие дни собираются представить свой план по мирному урегулированию на Украине, 21 февраля заявил на пресс-конференции постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь.
Иван Шилов ИА REGNUM
Китай
Так дипломат ответил на соответствующий вопрос журналистов.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля агентство Bloomberg распространило информацию о том, что заведующий канцелярией комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И прибудет в Россию и представит российским властям план КНР по урегулированию на Украине.
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Ван И уже раскрыл Киеву ключевые пункты китайского плана по урегулированию на Украине.