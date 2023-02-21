Нью-Йорк, США, 21 февраля, 2023, 23:53 — ИА Регнум. Китайские власти в ближайшие дни собираются представить свой план по мирному урегулированию на Украине, 21 февраля заявил на пресс-конференции постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Так дипломат ответил на соответствующий вопрос журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля агентство Bloomberg распространило информацию о том, что заведующий канцелярией комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И прибудет в Россию и представит российским властям план КНР по урегулированию на Украине.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Ван И уже раскрыл Киеву ключевые пункты китайского плана по урегулированию на Украине.