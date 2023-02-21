Москва, 21 февраля, 2023, 23:46 — ИА Регнум. Четверо взрослых и двое детей погибли в результате пожара в отеле «МКМ» в центре Москвы. Об этом 21 февраля журналистам сообщили в МЧС России.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Возгорание в 16-этажном здании отеля, расположенном на улице Международная, 15, произошло около 21:20 мск. По предварительным данным, пожар начался на пятом этаже здания.

Подъехавшие на место происшествия пожарные эвакуировали из здания около 200 человек. Пожар удалось локализовать на площади 100 кв. метров.

Жертвами пожара, согласно предварительной информации, стали шесть человек, в том числе двое детей. Отмечается, что количество погибших может возрасти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате пожара в здании отеля «МКМ» в центре Москвы пострадали пять человек.