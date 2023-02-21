Западные страны препятствуют Индии в приобретении российской сырой нефти

Нью-Дели, , 23:49 — REGNUM Индийская государственная нефтеперерабатывающая компания Hindustan Petroleum из-за введённых Западом потолка цен столкнулась с проблемами оплаты закупок российской сырой нефти, сообщает 21 февраля Bloomberg.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Компания не желает раскрывать цену покупки российской нефти, и это затрудняет поиск западных банков, готовых проводить необходимые платежи.

Ранее Hindustan Petroleum оплачивала стоимость российской нефти в долларах США, дирхамах ОАЭ и российских рублях. Платежи в индийских рупиях до сих пор не проводились.

Однако руководство компании сказало, что проблема с платежами вряд ли окажет большое влияние на количество сырой нефти, поступающей из России в Индию, поскольку в настоящее время рассматриваются обходные пути их доставки, не уточнив, однако, подробностей о подобных альтернативных схемах.

В текущем финансовом году, заканчивающемся 31 марта, Hindustan Petroleum переработает 15 млн тонн импортируемой нефти, из которых два миллиона тонн были закуплены на спотовой основе в России.

Предполагается, что в следующем финансовом году компания, владеющая нефтеперерабатывающими заводами в Мумбаи и Вишакхапатнаме, увеличит импорт сырой российской нефти.

Напомним, что санкции, введённые «Большой семёркой» и Европейским союзом с 5 декабря, ограничивают предоставление банковских, судоходных и страховых услуг для экспорта российской нефти, за исключением случаев, когда цена груза ниже предельной цены в $60 за баррель.