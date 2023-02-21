Минобороны России опровергло данные о недостатке боеприпасов у российских войск в районе Артемовска

Москва, , 23:35 — REGNUM Информация о якобы дефиците боеприпасов у российских штурмовых групп, действующих в районе Артемовска, недостоверна, заявили журналистам в Министерстве обороны России.

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

»… Все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, абсолютно не соответствуют действительности», — сказано в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что за двое суток продвижение в указанном районе составило более 2,5 км, и это было бы невозможно без полноценной поддержки артиллерией, бронетехникой и другими боевыми средствами.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый допустил, что вооруженные формирования Украины могут прибегнуть к тактическим отступлениям с территории Артемовска.

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