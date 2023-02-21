Москва, 21 февраля, 2023, 23:35 — ИА Регнум. Информация о якобы дефиците боеприпасов у российских штурмовых групп, действующих в районе Артемовска, недостоверна, заявили журналистам в Министерстве обороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

»… Все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, абсолютно не соответствуют действительности», — сказано в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что за двое суток продвижение в указанном районе составило более 2,5 км, и это было бы невозможно без полноценной поддержки артиллерией, бронетехникой и другими боевыми средствами.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый допустил, что вооруженные формирования Украины могут прибегнуть к тактическим отступлениям с территории Артемовска.