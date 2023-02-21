Постпред США Томас-Гринфилд заявила о поддержке 68 странами резолюции Генассамблеи ООН против России

Нью-Йорк, США, , 23:17 — REGNUM В общей сложности 68 стран поддержали антироссийскую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации вокруг Украины, заявила 21 февраля журналистам постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Дипломат добавила, что Вашингтон призывает всех членов ООН одобрить указанный документ.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский написал о том, что Западу с каждым днем труднее продвигать антироссийскую риторику, а также доказывать другим странам в ООН о том, что Россия якобы находится «в изоляции».

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