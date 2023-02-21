Постпред США: резолюцию Генассамблеи ООН против России поддержали 68 стран
Нью-Йорк, США, 21 февраля 2023, 23:17 — REGNUM В общей сложности 68 стран поддержали антироссийскую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации вокруг Украины, заявила 21 февраля журналистам постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Дипломат добавила, что Вашингтон призывает всех членов ООН одобрить указанный документ.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский написал о том, что Западу с каждым днем труднее продвигать антироссийскую риторику, а также доказывать другим странам в ООН о том, что Россия якобы находится «в изоляции».
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