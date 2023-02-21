Нью-Йорк, США, 21 февраля, 2023, 23:17 — ИА Регнум. В общей сложности 68 стран поддержали антироссийскую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации вокруг Украины, заявила 21 февраля журналистам постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Дипломат добавила, что Вашингтон призывает всех членов ООН одобрить указанный документ.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский написал о том, что Западу с каждым днем труднее продвигать антироссийскую риторику, а также доказывать другим странам в ООН о том, что Россия якобы находится «в изоляции».