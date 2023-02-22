Выступая в первый день своего визита в Польшу, президент США Джо Байден много места уделил Украине и заметно меньше самой Польше. Это произошло на фоне размышлений поляков о том, что они выиграли и могут выиграть от превращения страны на Висле в «прифронтовое государство».

Станислав Стремидловский, , 08:22 — REGNUM Президент США Джо Байден выступил с речью в Варшаве. В Польше от нее ждали многого.

Джо Байден Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Варшава рассчитывала, что Байден делами подкрепит публицистические заявления различных западных экспертов о том, что центр силы в Европе смещается в Польшу. В частности, ожидалось, что Вашингтон пойдет на создание в стране на Висле постоянных военных баз и командных центров, аналогичных американской инфраструктуре в Германии.

Однако в речи президента США было много разговоров о свободе и демократии, Украине и НАТО, но практически ничего, чего хотела услышать Варшава.

Операторы польского правительственного телеканала TVP, показывавшие выступление Байдена в прямом эфире, периодически выхватывали толпу. Резким контрастом являлось выражение лиц польских политиков — улыбающееся президента Польши Анджея Дуды и мрачное главы польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского.

Накануне визита американского президента Качиньский заявил, что Варшава ждет от Вашингтона «конкретных решений». Но в интересах страны или своей партии?

Ряд польских комментаторов отмечали, что «Право и Справедливость» постарается использовать пребывание Байдена в пропагандистских целях и подверстает его к предстоящей избирательной кампании по выборам в Сейм Польши. Обозреватель журнала Do Rzeczy Лукаш Важеха считает, что власти будут проталкивать тезис «о Польше как одном из важнейших игроков» и правильности «ястребиного курса» по украинскому конфликту.

Ярослав Качиньский © ZUMA/TASS

PiS это нужно по двум причинам.

Во-первых, «есть симптомы того, что поляки устали от войны и ставят под сомнение некоторые элементы польской стратегии, о чем свидетельствуют практически все опросы общественного мнения по этим вопросам».

Во-вторых, в год выборов «Право и Справедливость» поставила все на одну карту: максимально ястребиный курс в отношении войны на Украине, но «если этот расчет окажется ошибочным, это может повлиять на результат правящей коалиции на осенних выборах».

Судя по всему, Белый дом решил открыто не помогать PiS с переизбранием на третий срок.

Польша в целом ушла на второй план после того, как перед появлением в Варшаве американский президент посетил Киев. Как заявил бывший президент Польши Бронислав Коморовский, «сегодня мы видим, что исторический визит был нанесен в Киев, а не в Варшаву». Это ставит перед поляками ключевой вопрос: а что они выиграли и могут выиграть от превращения Польши в «прифронтовое государство»?

По мнению газеты Rzeczpospolita, страна на Висле имеет «особое значение» для Байдена, однако «нам важно понять, что эта наша роль — не только честь или привилегия, но и тяжелое бремя. Если война будет продолжаться еще долгие годы, она может обрести новую динамику. Тогда, как государство, имеющее жизненно важное значение для поддержки Киева, мы будем подвергаться новым угрозам. Статус «прифронтовой страны», несомненно, также обременит нашу экономику, ослабит динамику инвестиций, усугубит экономические проблемы, затруднит борьбу с высокими ценами или инфляцией».

Об этих тревогах косвенно говорил и Дуда во время переговоров с американской делегацией во главе с Байденом.

По его словам, визит президента США также носил экономический характер, стал «отличным сигналом для мировых и американских инвесторов», показав, что Польша — это «безопасная страна». В ответ Варшава, которая в 2025 году будет председательствовать в ЕС, хотела бы провести этот год «под лозунгом укрепления трансатлантического связей — больше Америки в Европе, укрепления связей между ЕС и США, расширение сотрудничества между ЕС и США по экономическим вопросам, вопросам безопасности».

Визит Джо Байдена в Польшу. На фото: Джо Байден и Анджей Дуда © EPA/ANDRZEJ LANGE/ТАСС

Однако польское общественное мнение настроено не столь оптимистично.

На днях профессор Педагогического университета в Кракове Петр Длугош представил результаты социологического опроса. Из него следует, что поляки боятся того, что закрепление за Польшей статуса «прифронтового государства» с вытекающими из этого последствиями приведет к значительному ухудшению их материального положения, разрастанию нестабильности, возвращению в «лихие 90-е».

Это создает дилемму для варшавского салона, который опасается оказаться перед фактом «победы России» в конфликте с Западом.

«Москва рассчитывает, что разоруженческое лобби в политической элите США (особенно в Демократической партии) не захочет разрывать договоренности с Россией и подтолкнет администрацию Джо Байдена к попытке возобновления диалога ценой некоторых политических уступок в ее сторону, — пишут аналитики варшавского Центра восточных исследований, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. — Другим адресатом Кремля (в том числе относительно угрозы испытания ядерного оружия) являются те представители западных (в том числе европейских) политических элит, которые опасаются эскалации конфликта с Россией и выступают за стремление снизить напряженность путем мирных переговоров, что на практике означает вероятные уступки ей за счет Украины».

Кстати, определенные «сигналы» поступают и из США.

The New York Times, называя глубоко личным «противостояние между Путиным и Байденом», видит в нем аналог «конфронтации между Кеннеди и Хрущевым», констатируя, что даже во время его пика в 1962 году оба лидера искали выход и в конце концов нашли его.

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию © Сергей Савостьянов/ТАСС

Впрочем, у нынешнего арендатора Белого дома еще есть шанс реабилитироваться в глазах «польских ястребов».

22 февраля Байден примет участие в саммите глав стран — членов «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия). Не исключено, что на нём президент США выступит с «конкретными» предложениями по усилению «сдерживания» России, расширив географию горячих точек, например, за счет южного фланга в целом и Молдавии в частности.

В этом случае Варшава могла бы передать вымпел «прифронтового государства» другим столицам или хотя бы разделить с ними это бремя. Многое вскоре должно проясниться.