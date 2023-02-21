Турецкий президент объявил о начале массового строительства жилых домов в пострадавших районах

Анкара, , 23:30 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале массового строительства в районах, пострадавших от землетрясения, сообщает пресс-служба главы турецкого государства.

Реджеп Тайип Эрдоган с пострадавшими от землетрясения tccb.gov.tr

Это заявление Эрдоган сделал во время посещения координационного центра по ликвидации последствий стихийных бедствий в городе Ислахие провинции Газиантеп.

По его словам, в ближайшие два месяца власти начнут строительство 200 тысяч жилых домов по всей стране, 18 544 из которых будут построены в Газиантепе. Уже подписаны первые контракты на проведение геологических и геодезических работ на местах будущего строительства.

Кроме того, в сёлах будет возведено 70 тысяч домов со всеми необходимыми хозяйственными постройками, которые сразу после окончания строительства передадут в собственность жителям.

Эрдоган подчеркнул, что его целью является завершение строительства сейсмостойких домов в городах и деревнях в течение одного года.

Напомним, что во время землетрясения в Турции, по последним данным, погибло свыше 42 тысяч человек.

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