Эрдоган пообещал в течение года построить дома для всех пострадавших
Анкара, 21 февраля 2023, 23:30 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале массового строительства в районах, пострадавших от землетрясения, сообщает пресс-служба главы турецкого государства.
Это заявление Эрдоган сделал во время посещения координационного центра по ликвидации последствий стихийных бедствий в городе Ислахие провинции Газиантеп.
По его словам, в ближайшие два месяца власти начнут строительство 200 тысяч жилых домов по всей стране, 18 544 из которых будут построены в Газиантепе. Уже подписаны первые контракты на проведение геологических и геодезических работ на местах будущего строительства.
Кроме того, в сёлах будет возведено 70 тысяч домов со всеми необходимыми хозяйственными постройками, которые сразу после окончания строительства передадут в собственность жителям.
Эрдоган подчеркнул, что его целью является завершение строительства сейсмостойких домов в городах и деревнях в течение одного года.
Напомним, что во время землетрясения в Турции, по последним данным, погибло свыше 42 тысяч человек.
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