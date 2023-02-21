В Москве при пожаре в здании 16-этажного отеля пострадали пять человек

Москва, , 23:03 — REGNUM Как минимум пять человек, в том числе один ребёнок, пострадали в результате пожара в 16-этажном здании отеля «МКМ» в центре Москвы. Об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Информация о возгорании в здании отеля, расположенном на улице Международной, 15, поступила в 21:20 мск. По предварительным данным, очаг возгорания находился на пятом этаже. Из горящего отеля были эвакуированы 200 человек, в том числе семеро детей. Пять человек, включая одного ребёнка, были госпитализированы.

Уточняется, что на настоящий момент пожар локализован на площади 100 кв. метров. Для тушения пожара и спасения людей с верхних этажей здания были задействованы автолестница и коленчатые подъёмники. Спасатели проводят поквартирную проверку внутри здания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возгорании в отеле «МКМ» в центре Москвы.

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