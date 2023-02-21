Захарова прокомментировала обращение Байдена к гражданам России и напомнила о слове «недруг»

Москва, , 23:00 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление президента США Джо Байдена о том, что НАТО и Запад не являются враги российским гражданам. Она написала в своем телеграм-канале о том, что «недруг хуже врага».

Мария Захарова Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В русском языке есть замечательное слово «недруг». Оно хуже, чем враг», — отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля Джо Байден, находясь с визитом в Польше, заявил, что у США и ЕС нет цели уничтожить Россию, а Вашингтон и Брюссель продолжат помогать Киеву якобы лишь для «защиты». Он также утверждает, что специальная военная операция на Украине «никогда не была необходимостью».