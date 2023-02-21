Третьяковка: калининградский террорист не является нашим сотрудником
Калининград, 21 февраля 2023, 23:05 — REGNUM Третьяковская галерея в 21 февраля в своём тг-канале опровергла сообщения о том, что задержанный в Калининграде по подозрению в планировании совершить террористический акт мужчина, является её сотрудником.
«Распространяемая многими телеграм-каналами информация, что задержанный по подозрению в подготовке теракта мужчина является сотрудником филиала Третьяковской галереи в Калининграде, не соответствует действительности», — — говорится в заявлении Третьяковки.
Ранее тг-канал SHOT сообщил, что в Московском районе Калининграда был арестован ранее пять раз судимый 32-летний мужчина. В арендуемой квартире у него было изъято самодельное взрывное устройство, которое планировалось использовать для осуществления теракта. В сообщении говорилось, что мужчина, придерживавшийся проукраинских взглядов и выступавший против СВО, является техническим сотрудником калининградском филиала Третьяковской галереи.
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