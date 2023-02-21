Москва, 21 февраля, 2023, 22:47 — ИА Регнум. Совет Федерации РФ может рассмотреть закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) вслед за Госдумой, если документ поступит в верхнюю палату парламента. Об этом 21 февраля глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

Отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли сенаторы рассмотреть закон 22 февраля, вслед за Госдумой, Красин пояснил, что закон будет рассмотрен, если его передадут в Совет Федерации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений».

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, законопроект будет рассмотрен 22 февраля на пленарном заседании Госдумы, решение по нему будет принято безотлагательно. Сразу же после этого документ будет направлен в Совет Федерации.