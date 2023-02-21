В центральной части Мали трое миротворцев ООН погибли при подрыве их автомобильной колонны

Бамако, , 22:41 — REGNUM Не менее троих миротворцев ООН из Сенегала стали жертвами взрыва в центральной части Мали, говорится в заявлениях сенегальской армии и миротворческой миссии ООН в Мали (МИНУСМА).

Миротворцы ООН в Мали Un.org

Инцидент произошел недалеко от деревни Сонгобия (регион Мопти). Колонна автомобилей с миротворцами подорвалась на самодельном взрывном устройстве.

Еще пятеро военнослужащих миссии получили серьезные ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября в регионе Кидаль на севере Мали был подорван автомобиль с миротворцами ООН. В результате происшествия погибли четверо человек. Еще двое миротворцев пострадали.

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