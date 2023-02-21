Во Флориде прогремел взрыв в сварочной мастерской
Майами, США, 21 февраля 2023, 22:24 — REGNUM По меньшей мере двое человек погибли в результате взрыва в сварочной мастерской в американском штате Флорида, за которым вспыхнул крупный пожар, 21 февраля передает телеканал NBC Miami.
Инцидент произошел в городе Медли (округ Майами-Дейд). Пожар также распространился на несколько автомобилей и зданий возле мастерской.
Еще трое человек пострадали. Через несколько часов возгорание было ликвидировано. Проводится расследование причин происшествия.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля на металлургическом заводе в Бедфорде в американском штате Огайо прогремел взрыв, который унес жизнь одного человека. Еще двенадцать человек пострадали.
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