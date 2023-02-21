Майами, США, 21 февраля, 2023, 22:24 — ИА Регнум. По меньшей мере двое человек погибли в результате взрыва в сварочной мастерской в американском штате Флорида, за которым вспыхнул крупный пожар, 21 февраля передает телеканал NBC Miami.

Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США — Франция Взрыв автомобиля

Инцидент произошел в городе Медли (округ Майами-Дейд). Пожар также распространился на несколько автомобилей и зданий возле мастерской.

Еще трое человек пострадали. Через несколько часов возгорание было ликвидировано. Проводится расследование причин происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля на металлургическом заводе в Бедфорде в американском штате Огайо прогремел взрыв, который унес жизнь одного человека. Еще двенадцать человек пострадали.