Вашингтон, 21 февраля, 2023, 22:48 — ИА Регнум. США в ближайшие дни введут очередные новые санкции против России, сообщает 21 февраля Wall Street Journal.

Дядя Сэм

Новые санкции вводятся в связи с тем, что Вашингтон и его европейские союзники ищут способы лишить Россию доступа к важнейшим материалам, предназначенным для поддержки её военного и технологического секторов.

Эти санкции являются частью пакета мер, разработанного администрацией США, который также включает объявленную ранее новую военную помощь Украине в размере $460 млн.

Они коснутся примерно 200 российских юридических и физических лиц. В санкционный список намерены включить губернаторов и членов семей российских чиновников. Кроме того, санкции будут введены против компаний российского военно-промышленного комплекса, предприятий, занимающихся производством сопутствующих материалов, технологических фирм, а также «сетей, предположительно, задействованных в обходе санкций».

Напомним, что 20 февраля Белый дом официально объявил о выделении новой военной помощи киевскому режиму в размере $460 млн.