В центре Москвы произошло возгорание в отеле «МКМ»
Москва, 21 февраля 2023, 22:18 — REGNUM Сильный пожар произошел в отеле «МКМ», расположенном в центре Москвы. Об этом 21 февраля сообщил журналистам источник в экстренных службах.
Уточняется, что возгорание началось на пятом этаже гостиницы, которая находится по адресу: улица Международная, 15. На месте происшествия работают пожарные.
По предварительным данным, один из постояльцев гостиницы поджёг вещи. Из здания эвакуируют людей, удалось спасти троих детей и одного взрослого по маршевым лестницам.
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