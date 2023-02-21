В центре Москвы произошёл сильный пожар в отеле «МКМ», идёт эвакуация людей

Москва, , 22:18 — REGNUM Сильный пожар произошел в отеле «МКМ», расположенном в центре Москвы. Об этом 21 февраля сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

Уточняется, что возгорание началось на пятом этаже гостиницы, которая находится по адресу: улица Международная, 15. На месте происшествия работают пожарные.

По предварительным данным, один из постояльцев гостиницы поджёг вещи. Из здания эвакуируют людей, удалось спасти троих детей и одного взрослого по маршевым лестницам.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии трое взрослых и ребенок погибли при пожаре