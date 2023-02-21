Глава МИД Словакии нецензурно выругался в адрес премьера Венгрии Орбана из-за его позиции по СВО

Белград, , 22:13 — REGNUM Глава МИД Словакии Растислав Качер обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в пророссийской позиции. За то, что тот имеет отличное от других членов ЕС мнение по СВО, дипломат нецензурно высказался в его адрес. Об этом 21 февраля сообщает в своем Telegram-канале «Страна. ua».

Виктор Орбан © EPA/ROBERT GHEMENT/ТАСС

Качер заявил, что в вопросе военной помощи Киеву все страны Евросоюза единодушны, только Венгрия в лице Орбана имеет другое мнение. Главе словакского МИДа не понравилось высказывание венгерского премьера, что конфликт на Украине не касается ЕС. Качер отметил, что Венгрия хочет мира «ценой разрушения Украины», и выругался по-русски в адрес Орбана.

Напомним, ранее Орбан призвал Евросоюз воевать с инфляцией, а не с Россией. Он заявил, что ЕС целился санкциями в Россию, а попал в Европу.

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