Белград, 21 февраля, 2023, 22:13 — ИА Регнум. Глава МИД Словакии Растислав Качер обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в пророссийской позиции. За то, что тот имеет отличное от других членов ЕС мнение по СВО, дипломат нецензурно высказался в его адрес. Об этом 21 февраля сообщает в своем Telegram-канале «Страна. ua».

EPA/ROBERT GHEMENT/ТАСС Виктор Орбан

Качер заявил, что в вопросе военной помощи Киеву все страны Евросоюза единодушны, только Венгрия в лице Орбана имеет другое мнение. Главе словакского МИДа не понравилось высказывание венгерского премьера, что конфликт на Украине не касается ЕС. Качер отметил, что Венгрия хочет мира «ценой разрушения Украины», и выругался по-русски в адрес Орбана.

Напомним, ранее Орбан призвал Евросоюз воевать с инфляцией, а не с Россией. Он заявил, что ЕС целился санкциями в Россию, а попал в Европу.