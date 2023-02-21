Москва, , 21:52 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений». Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Внесенный президентом законопроект рассмотрим завтра на пленарном заседании Государственной думы и безотлагательно примем по нему решение. Сразу после этого он будет направлен в Совет Федерации», — заявил Володин.

Он направил проект федерального закона в комитеты палаты парламента по международным делам и обороне.

Решение о возобновлении договора с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений принимается президентом РФ, следует из документа.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Прежде чем вернуться к обсуждению ДСНВ, Россия должна понять, как учитывать ядерные арсеналы Франции и Британии, сказал глава государства.

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