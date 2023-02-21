Москва, 21 февраля, 2023, 21:52 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений». Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Внесенный президентом законопроект рассмотрим завтра на пленарном заседании Государственной думы и безотлагательно примем по нему решение. Сразу после этого он будет направлен в Совет Федерации», — заявил Володин.

Он направил проект федерального закона в комитеты палаты парламента по международным делам и обороне.

Решение о возобновлении договора с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений принимается президентом РФ, следует из документа.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Прежде чем вернуться к обсуждению ДСНВ, Россия должна понять, как учитывать ядерные арсеналы Франции и Британии, сказал глава государства.