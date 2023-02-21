Москва, 21 февраля, 2023, 21:54 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила польской компании «АмРест» продажу 214 франчайзинговых ресторанов KFC ООО «Альмира». Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM KFC

«Доля приобретаемых ресторанов ни в одном из регионов не превышает 1% от общего количества таких предприятий. По мнению службы, сделка не повлияет на состояние конкуренции», — говорится в сообщении.

По данным ФАС, в России 1058 заведений, работающих под брендом KFC. В конце 2022 года управлявшее ими ООО «Ям Ресторантс Раша» в связи с решением владельца сети уйти из России передало рестораны «Смарт Сервис ЛТД», из которых 214 пока принадлежат «АмРест».

Напомним, ранее сообщалось что «АмРест» планирует продать свои рестораны KFC не менее, чем за €100 млн.